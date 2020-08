Incendio distrugge auto e moto a Bojano

(ANSA) - BOJANO, 21 AGO - Ancora sconosciute le cause di un incendio che ha distrutto un'auto e una moto parcheggiate in una strada di Bojano. L'allarme è stato dato questa mattina intorno alle 6 e sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco di Campobasso. Per i rilievi anche una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia. (ANSA).