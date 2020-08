Scontagiamoci, raccolti in 45 giorni 223.463 euro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 AGO - Con la campagna di solidarietà "Scontagiamoci" in 45 giorni raccolti 223.463,15 euro. Dal 16 marzo al 30 aprile scorsi l'iniziativa di solidarietà nata dal desiderio di un imprenditore e di un professionista, amici e sostenitori del Gruppo di volontariato e Protezione Civile insieme alla sezione di Campobasso dell'Anps (Associazione Nazionale della Polizia di Stato), ha permesso l'acquisto di materiali e attrezzature sanitarie indispensabili per la cura del coronavirus. Con i fondi raccolti sono stati acquistati 16 ventilatori polmonari, 500 mascherine protettive "FFP2", 70 caschetti protettivi con visiera, 11.600 mascherine di comunità.

"La nostra è stata un'iniziativa concreta che, oltre ad aiutare il personale sanitario del nostro Molise e, quindi, i nostri corregionali colpiti da Coronavirus, non ha dimenticato le esigenze dirette della comunità e delle famiglie" hanno dichiarato i promotori della raccolta di solidarietà. (ANSA).