Musica e parole, dal 24 al 31 il 'Campobasso Summer Festival'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 AGO - Un mix di musica e parole attraverso concerti e presentazioni letterarie. È la prima edizione di 'Campobasso Summer Festival', rassegna promossa dal Comune dal 24 al 31 agosto. Tra gli ospiti, Niccolò Fabi. "Le proposte di questa prima edizione - ha spiegato l'assessore comunale alla Cultura Paola Felice nel corso della presentazione - hanno un filo conduttore, la musica d'autore, e prevedono concerti e momenti d'incontro che hanno dovuto tenere conto delle linee guida per l'organizzazione di questo genere di manifestazioni. Siamo contenti di essere riusciti a proporre appuntamenti diversi dal solito - ha aggiunto - dal punto di vista dei contenuti e dell'idea di fondo che li sostiene". A seguito delle norme anti Covid per l'accesso ai concerti sarà necessaria la prenotazione tramite app 'QuantiSiamo'. Il primo degli appuntamenti musicali, tutti al parco De Filippo del quartiere San Giovanni dalle ore 21, sarà il 24 agosto con Niccolò Fabi. Andrà in scena con il 'Trio acustico', insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese. (ANSA).