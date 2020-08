Coronavirus:in Molise cluster da Grecia,impennata di casi +9

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 AGO - Impennata di casi di positività al Coronavirus in Molise. Nelle ultime 24 si sono registrati nove contagiati appartenenti al cluster dei due turisti rientrati nei giorni scorsi dalla Grecia. Sono asintomatici o paucisintomatici. Si apprende dal report quotidiano diffuso dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). In Molise i casi attualmente positivi al Covid-19 salgono così a 44, 496 in totale quelli registrati dall'inizio dell'emergenza. I soggetti in isolamento sono 47, 44 quelli asintomatici a domicilio.

Nessun ricoverato invece nei reparti di terapia intensiva e malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

(ANSA).