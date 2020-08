A Capracotta obbligatorio uso mascherina anche all'aperto

(ANSA) - CAPRACOTTA, 15 AGO - Mascherina obbligatoria anche all'aperto a Capracotta (Isernia), località sciistica molisana a 1421 metri di quota, meta anche in estate di tanti turisti delle regioni limitrofe. L'ordinanza del sindaco Candido Paglione che obbliga tutti - ad eccezione di bambini sotto i 6 anni e chi ha condizioni di salute incompatibili con il suo uso prolungato - al corretto impiego della mascherina. "Un provvedimento, già adottato in altre rinomate località turistiche, necessario - sottolinea Paglione - vista la massiccia presenza di turisti nel weekend di ferragosto. Ancora una volta mi appello al senso di responsabilità di tutti. E' bellissimo vedere il paese popolato di turisti dopo mesi durissimi, ma non possiamo permetterci passi falsi. Oltre a raccomandare la massima attenzione ai dettagli che consentono di bloccare la diffusione del virus (lavaggio e/o disinfezione mani), sono costretto a disporre l'obbligatorietà della mascherina anche all'aperto, ricordando inoltre il distanziamento di almeno un metro per persone non conviventi. Abbiamo intensificato i controlli per assicurarci che sia rispettata l'ordinanza", valida fino al 13 settembre, salvo nuove disposizioni. (ANSA).