Coronavirus, Molise, positivi 2 turisti rientrati da Grecia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 AGO - Due nuovi casi a Campobasso di positività al Coronavirus. Si tratta di turisti rientrati dalla Grecia. Sono 35 in totale i casi attualmente positivi in Molise come si apprende dal report quotidiano diffuso dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Nessun ricovero nei reparti di malattie infettive e terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Nelle ultime ore si sono registrate anche le guarigioni di due persone di Isernia rientrate da Bologna.

