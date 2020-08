Miranda dà nome a volpe al bar, la chiameremo Volciccia

MIRANDA (ISERNIA) - Ora la volpe di Miranda (Isernia) che frequenta i bar ha anche un nome: Volciccia perché golosa di salsiccia rigorosamente locale. Così l'hanno chiamata alcuni ragazzi del posto osservando le sue insolite abitudini alimentari: oltre al gustoso insaccato, non rifiuta patatine fritte e ciò che cucina una trattoria che sta metà tra i due bar di Largo Fontana visitati dell'inusuale avventore. Sorride e annuisce Paride Pizzi, il titolare di 'Bar di Sopra' e uno dei primi ad ospitare la volpe: "Certo che si è affezionata - racconta - trova cibo facile e gratis, cerca le comodità!".

Tanti mirandesi attendono la mezzanotte per vedere la volpe che ha reso famoso il paese della 'Tartufata', sagra con ricette a base di tartufo, e della 'Panonda': una pagnotta di pane da 2 chili ripiena di peperoni, salsiccia (quella preferita dalla volpe ndr) e frittata. Il sindaco Marco Ferrante ha detto: "Sono davvero contento di tanta notorietà per il paese, è stata davvero una sorpresa". Ma, almeno per il momento, Volciccia non diventerà cittadina onoraria: "ci devo pesare un po' - ha scherzato il sindaco - ancora non l'ho vista. Una sera ho atteso il suo arrivo e non si è presentata, la sera dopo era lì. Ha già vezzi da star!". (ANSA).