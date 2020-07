Covid-19:famiglia venezuelana positiva,apprensione in città

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 LUG - Cresce l'apprensione a Campobasso dopo i risultati positivi al test del Covid-19 per tre dei cinque componenti di una famiglia venezuelana ospitati in una struttura della chiesa di Sant'Antonio di Padova dallo scorso 7 luglio. Uno dei figli della coppia avrebbe infatti frequentato negli ultimi giorni un Centro sportivo nell'immediato hinterland della città. Interpellato dall'ANSA il presidente della Regione Donato Toma, che mantiene la delega alla Sanità e Protezione civile, non conferma, né smentisce: "niente paura, è tutto sotto controllo". Intanto si resta in attesa dei risultati dei tamponi che quotidianamente vengono effettuati dall'Azienda sanitaria regionale. (ANSA).