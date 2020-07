Press-tour alla scoperta di Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 21 LUG - Un press-tour per far scoprire le aziende agroalimentari di Termoli e del Basso Molise, le bellezze paesaggistiche e storico-architettoniche: è l'iniziativa dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) della città molisana che ha invitato giornalisti di sei testate.

L'arrivo del gruppo è previsto il 23 luglio a Termoli. Visita al Borgo antico, poi il 24 focus giornata in spiaggia, visita ai reperti archeologici della Cattedrale nel centro storico, tappa al porto e sullo Zenit, il catamarano che collega Termoli alla Croazia. Il 25 luglio visita a Larino, Casacalenda, Campomarino con la spiaggia e il Lido e a Montecilfone (Campobasso). "E' nostra intenzione promuovere presso alcune delle maggiori testate che si occupano di turismo la città di Termoli e i paesi circostanti, tutti con grandi potenzialità non solo paesaggistiche e storico-architettoniche, ma soprattutto produttive ed economiche" dichiara Remo Di Giandomenico, commissario straordinario dell'Aast. (ANSA).