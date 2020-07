Mobilità green,in Abruzzo e Molise eccellenze oltre la crisi

(ANSA) - PESCARA, 20 LUG - C'è la Taumat di Atessa, con il suo kit che converte motocicli a combustione in veicoli 100% green; la Tecnomatic di Corropoli, che produce impianti per componentistica automotive e per avvolgimento a barre degli statori di macchine elettriche. E l'Università dell'Aquila, con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia. E' l'Abruzzo che figura nel Rapporto '100 Italian e-mobility stories' promosso da Symbola, Enel X e Fca per raccontare quanto in Italia si sta facendo per lo sviluppo della mobilità elettrica. A partire da Fca, in Abruzzo con la Sevel di Atessa e in Molise con lo stabilimento di Termoli. Taumat ha brevettato il Duck, un telaio e componenti per trazione elettrica: uno scooter diventa a 3 ruote, 1 euro di ricarica per percorrere 50 km. Tecnomatic, mantenendo in Abruzzo R&D, Engineering e produzione, si è trasformata in player internazionale ad alta tecnologia. E ora mira a creare un motore economico di facile riproducibilità industriale con magneti permanenti privi di "terre rare". L'Università dell'Aquila scambia know-how con le aziende abruzzesi, condividendo progetti, ricerche e innovazione. "Questi territori - commenta il direttore di Symbola Domenico Sturabotti - hanno talento e competenze per superare la crisi; la sostenibilità e la sfida ai cambiamenti climatici rappresentano la strada per far ripartire le economie territoriali". (ANSA).