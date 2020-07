Investito su Ss 16 a Campomarino, muore trentacinquenne

(ANSA) - CAMPOMARINO, 20 LUG - Stava attraversando la statale 16 in contrada Marinelle a Campomarino (Campobasso) quando è stato investito da un'auto ed è morto sul colpo. Vittima dell'incidente un 35enne di origine albanese. Il conducente della vettura si è fermato e ha allertato i soccorsi. Sul posto il 118 Molise e la Polizia stradale di Termoli per i rilievi.

L'incidente è accaduto poco dopo la mezzanotte, all'altezza del km 500, in direzione sud. Sembra che l'automobilista, a causa del buio, non abbia visto il passante. La salma è stata condotta nell'obitorio dell'ospedale 'San Timoteo' di Termoli dove questa mattina si è tenuta l'ispezione cadaverica. Il trentacinquenne, secondo i primi riscontri, non risiedeva in zona. Gli agenti della Polizia Stradale hanno sottoposto il conducente dell'auto all'alcol test, risultato negativo. (ANSA).