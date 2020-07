A Castel del Giudice ritorna la Scuola Estiva nel Bosco

(ANSA) - CASTEL DEL GIUDICE (ISERNIA), 19 LUG - Fino al 29 agosto a Castel del Giudice (Isernia), simbolo della rinascita delle aree interne dell'Appennino tra l'Alto Molise e l'Abruzzo, bambini tra 6 e 11 anni partecipano ad attività creative con la Scuola Estiva nel Bosco che torna per il secondo anno tra boschi, montagne, meleti. Esperienze educative nel regno naturale al confine tra Molise e Abruzzo con l'esperta di scienze naturali Nicole Razzini e l'esperto in pratiche di filosofia con bambini Giorgio Borghi, aiutati, in questa edizione segnata dai vincoli sanitari, dalla mamma castellana Enza Gentile. Attività con piante ed erbe spontanee, escursioni, laboratori di riciclo, poesia in fattoria, giornate 'rodariane', visite al meleto biologico Melise, alla vigna, al birrificio, al centro rafting di Castel del Giudice. La Scuola Estiva nel Bosco è organizzata da Pro loco e Comune di Castel del Giudice, in collaborazione con Casa delle Erbe dell'Associazione Vivere con Cura di Capracotta. Attività organizzate con piccoli gruppi, nel rispetto delle norme di contrasto al Covid. (ANSA).