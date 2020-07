Turismo Molise, da indagine Unioncamere presenze raddoppiate

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 LUG - Il Molise raddoppia le presenze turistiche rispetto a quelle registrate lo scorso anno. È quanto emerge dall'indagine sull'impatto dell'emergenza Covid realizzata da Isnart-Unioncamere su un campione rappresentativo di italiani intervistati nelle scorse settimane. Dalla ricerca risulta che il 31% dei turisti dichiara di essere stato influenzato dalla situazione sanitaria legata al Covid in merito alla scelta della vacanza. "Gli italiani dunque - si legge nel documento - sembrano premiare, rispetto al passato, quelle regioni e quelle zone del Paese in cui il virus ha avuto un impatto minore o che offrono aree interne scarsamente popolate in cui il distanziamento è più facilmente garantito". Tra le regioni che vedono importanti aumenti del numero dei turisti anche Umbria, Abruzzo e Friuli. (ANSA).