Festival Zampogna Scapoli, edizione straordinaria online

(ANSA) - SCAPOLI, 17 LUG - Il Covid ferma la 44/a Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna di Scapoli (Isernia), ma non la musica che arriverà in tutte le case del mondo grazie a una diretta sui social network del Comune e del Museo della Zampogna: l'appuntamento è per il 26 luglio alle 18.

"Sarà un concerto dal divano - ha detto all'ANSA il consigliere delegato al Turismo, Stefano Izzi - il virus blocca il festoso arrivo di migliaia di persone in paese, ma non tutto è perduto perché la festa la porteremo nelle case. L'emergenza ci ha spinti a reinventare l'evento".

La diretta prevede tre momenti: l'introduzione del consigliere Izzi e del sindaco, Renato Sparacino, l'esibizione di 10 suonatori locali e il gran finale con due ragazzi scapolesi: Christian Di Fiore e Pasqualino Franciosa con delle composizioni originali, tra modernità e tradizione, per la zampogna, la ciaramella e gli altri strumenti a fiato. Un programma ridotto rispetto alle quattro serate di fine luglio che a Scapoli hanno fatto registrare edizioni con 10mila visitatori. (ANSA).