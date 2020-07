Graduatoria Censis, Unimol in coda tra 'piccole'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 LUG - L'Università del Molise (Unimol) fanalino di coda nella classifica del Censis tra gli Atenei statali 'piccoli' con un punteggio generale pari a 75,8.

Al primo posto quello di Camerino con 93,5. Tra i parametri che hanno determinato il punteggio finale, al primo posto (90) ci sono le strutture, a seguire: Comunicazione e servizi digitali (83), Borse di studio (80), Internazionalizzazione (69), Servizi (67) e Occupabilità (66). "Niente di nuovo o di inaspettato - ha commentato il Rettore Luca Brunese. Purtroppo, siamo abituati a vedere UniMol in queste posizioni nella classifica delle Università italiane del Censis, dal momento che essa non riguarda né la ricerca né la didattica. Per fortuna, ci sono tante altre classificazioni delle Università, a cominciare da quelle delle abilitazioni nazionali dei docenti, che dicono del valore di Unimol. È una classifica che prende in esame dati e indicatori che sono espressione del contesto territoriale in cui si opera. Così facendo penalizza inevitabilmente gli Atenei del Centro-sud". (ANSA).