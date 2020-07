Bifernina, deviazioni su percorsi alternativi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 LUG - Nei giorni festivi, nelle ore di maggior afflusso di traffico, la ss 647 Bifernina sarà interessata da una viabilità alternativa finalizzata a evitare code o intasamenti a seguito di lavori sui viadotti della diga del Liscione a Guardialfiera dove sono presenti impianti semaforici che regolano il traffico a senso unico alternato. Lo ha deciso il Comitato operativo per la viabilità (Cov) nella riunione presieduta dal Prefetto Maria Guia Federico. In particolare, dalle 7 alle 11, per il traffico proveniente da Termoli e diretto a Campobasso, gli autoveicoli, ad eccezione dei mezzi pesanti e di soccorso, saranno deviati, al Km.63+330 della Ss 647 all'altezza del bivio di Larino, sulla Ss 87. Dalle 18 alle 24, per il traffico proveniente da Campobasso e diretto a Termoli, gli autoveicoli, ad eccezione dei mezzi pesanti e di soccorso, saranno deviati, al Km 47+660 della Ss 647, all'altezza del bivio di Lupara, sulle Statali 748 e 87. Saranno installate telecamere sui semafori per il controllo dell'osservanza dei tempi di transito. (ANSA).