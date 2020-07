Mozziconi a terra, a Campobasso multa fino a 300 euro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 LUG - 'La cicca a terra ti costa cara, multa fino a 300 euro'. È il messaggio lanciato dal Comune di Campobasso che ha presentato oggi il progetto di vigilanza 'Ambiente pulito'. Una campagna contro l'abbandono delle cicche di sigarette svolta in collaborazione con le guardie ambientali.

"In linea con obiettivi e strategie della nostra amministrazione - ha spiegato l'assessore Simone Cretella - continuiamo a portare avanti un programma che prevede, per la cura dei beni comuni urbani, forme di collaborazione attiva da parte dei cittadini. L'Amministrazione, con questo nuovo progetto vuole promuovere più ampie procedure che possano portare a valorizzare la responsabilità, propria e dei cittadini, per la produzione di servizi collaborativi anche al fine di ottimizzare o integrare l'offerta di servizi pubblici". I volontari delle guardie ambientali dai prossimi giorni distribuiranno portacicche da utilizzare "per evitare di continuare a coltivare quella brutta abitudine del buttare per terra i mozziconi di sigarette".

