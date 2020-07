Revocato trasferimento parroco Pietracatella,torna tra fedeli

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 LUG - Il vescovo di Campobasso, GianCarlo Bregantini, d'intesa con il Vicario generale e i suoi consiglieri, dopo un periodo di consultazioni e discernimento, ha annunciato che il nuovo amministratore parrocchiale di Gambatesa sarà don Stefano Fracassi, che prenderà possesso nei prossimi giorni, fino al primo ottobre: in questo modo di fatto viene revocato, dopo la mobilitazione dei fedeli, il trasferimento di don Mauro Geremia, da Pietracatella e Gambatesa."La scelta - si legge in una nota della diocesi - è stata dettata da una linea che il Sinodo diocesano ha chiesto di attuare con impegno crescente verso le Unità pastorali. Si tratta cioè di lavorare insieme, in stile unitario, tra parroci vicini. Per questo motivo don Stefano sarà accompagnato da don Giuseppe Nuzzi, che lo seguirà con la sua saggezza ed esperienza. Inoltre, in questo contesto, farà i suoi primi passi da sacerdote novello anche don Davide Picciano.A Pietracatella, invece, resta confermato il servizio di don Mauro Geremia, che seguirà anche la parrocchia di Monacilioni". (ANSA).