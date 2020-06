Scuola: Molise, istituito Tavolo regionale per avvio anno

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 GIU - Istituito all'Ufficio scolastico del Molise (Usr) il Tavolo regionale per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021. Oltre al dirigente Usr Anna Paola Sabatini, in qualità di coordinatore, ne fanno parte: il presidente della Regione, Donato Toma, l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Di Baggio, i presidenti delle province di Campobasso e Isernia, Francesco Roberti e Alfredo Ricci, Pompilio Sciulli, presidente Anci-Molise e Manuele Brasiello, direttore Dipartimento Governo del territorio della Regione. Il tavolo ha la funzione di monitorare le azioni poste in essere dalle Conferenze dei servizi a livello territoriale e dai diversi attori coinvolti nell'organizzazione delle attività scolastiche, di rilevare eventuali elementi di criticità e sostenerne la risoluzione, avendo particolare cura alle speciali necessità degli alunni disabili. Svolge funzioni di monitoraggio e coordinamento, con riferimento ad una complessiva integrazione tra le necessità del sistema scolastico e l'ordinario funzionamento dei servizi di trasporto. (ANSA).