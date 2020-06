Muore durante escursione sui Monti della Meta

(ANSA) - ISERNIA, 27 GIU - Un 71enne di Colli a Volturno (Isernia) è morto per un malore, durante un'escursione sui Monti della Meta. L'uomo aveva raggiunto con alcuni amici località Valle Pagana, nel comune di Pizzone (Isernia) quando è stato chiesto l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas). Sul posto è arrivata anche un'eliambulanza. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Isernia.

La squadra di terra del soccorso alpino ha accompagnato a valle i compagni di escursione. (ANSA).