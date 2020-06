Cellulare alla guida, 6mila euro di multe a Isernia

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Trentasette automobilisti sono stati multati dalla Polizia a Isernia, in 24 ore, per l'utilizzo del telefonino alla guida per un totale di circa 6mila euro di sanzioni. Nel bilancio, reso noto dalla Questura, anche 185 punti decurtati dalle patenti. Il servizio di controllo è stato effettuato dalla Polstrada e dalle Volanti sia nel centro abitato di Isernia sia sulla Statale 85 per "frenare un comportamento che costituisce una delle principali cause di incidente stradale". (ANSA).