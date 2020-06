Sanità: Toma, Commissari? Gestioni fallimentari

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 GIU - La sanità resta al centro dell'attenzione in Molise. Ieri, nel corso della seduta del Consiglio regionale, è stata votata all'unanimità una mozione bipartisan a sostegno dell'ospedale 'Caracciolo' di Agnone (Isernia) per il mantenimento, anche nel nuovo Piano operativo sanitario (Pos), dello status di presidio di area disagiata.

Intanto il governatore, Donato Toma, è tornato a parlare delle gestioni commissariali definendole, in generale, "un fallimento". "È un "istituto che va archiviato", ha detto, evidenziando poi che "il Molise deve riprendersi la propria sanità". (ANSA).