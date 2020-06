Sisma: serbatoio Montecilfone sarà messo in sicurezza

(ANSA) - MONTECILFONE (CAMPOBASSO), 18 MAG - Il serbatoio di Montecilfone, danneggiato dal sisma del 16 agosto del 2018 che lo ha reso inagibile, sarà messo in sicurezza. A distanza di quasi due anni dal terremoto, su sollecitazione del sindaco del paese Giorgio Manes, sono stati affidati i lavori da parte della Regione Molise. L'appalto è stato aggiudicato alla ditta Bio Costruzioni di Colletorto (Campobasso) ed i lavori saranno consegnati il 24 giugno prossimo. L'importo stanziato ammonta a 130 mila euro. "Un ringraziamento va alla Protezione civile regionale per la risoluzione del problema - dichiara il sindaco Giorgio Manes - ma soprattutto al Presidente Toma per averlo più volte investito della questione cercando di accelerare le procedure". (ANSA).