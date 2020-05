Rifiuti domestici in cassonetti del cimitero a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 MAG - Il cimitero di Campobasso ricettacolo di rifiuti domestici e di altra natura. È quanto denuncia su Facebook l'assessore comunale all'Ambiente, Simone Cretella, documentando con foto la situazione all'interno della struttura. "Da non crederci - scrive - c'è anche chi si reca al cimitero esclusivamente per gettarci i sacchetti della monnezza, approfittando dei cestini interni, normalmente destinati ai rifiuti cimiteriali. Decine di bidoni - spiega - sono stati rinvenuti zeppi di rifiuti domestici e in particolare di pannoloni per adulti. Un'abitudine tanto incivile quanto offensiva anche del decoro e della dignità del luogo, per di più in un quartiere servito da un' efficiente raccolta domiciliare oltre che de un servizio espressamente dedicato alla raccolta di pannolini e pannoloni. Sono episodi - conclude - che denotano l'esistenza di una categoria ci cittadini, fortunatamente minoritaria, che di regole e senso civico davvero non ne vuol sentir parlare". (ANSA).