Fase 2: riaprono negozi e bar; gestori, si è lavorato

(ANSA) - TERMOLI, 18 MAG - C'è voglia di riguadagnare il tempo perduto, di guardare con ottimismo alla stagione estiva e tentare di dimenticare i mesi bui dominati dai contagi di coronavirus e dalla paura, anche se l'emergenza sanitaria non è ancora conclusa. E' con questi sentimenti che, oggi, sono ripartiti gli operatori commerciali di Termoli tornando, dopo quasi tre mesi, a riaprire le vetrine e ad accogliere i clienti.

Molti negozianti del luogo chiedono al Governo ed all'Amministrazione comunale l'eventuale "esenzione" di alcune scadenze di tributi per poter meglio e più in fretta:"risalire la china".

"Si è lavoricchiato. Per essere il primo giorno, è andata abbastanza bene - dichiara Domenico Casolino, titolare di bar con rivendita di caffè in Corso Nazionale -. Questa mattina ci siamo trovati davanti ad un nuovo documento da predisporre, un'autocertificazione sulle precauzioni anti-Covid. Il 90 per cento dei clienti è entrato con guanti e mascherina mentre qualcuno non l'aveva, in ogni caso tutti hanno rispettato le distanze di almeno un metro".

Il centro cittadino in mattinata si è riempito di un po' di gente e più di qualcuno si è lasciato andare ad un breve "struscio" ricordando i "bei tempi". Le attività hanno già posizionato i tavolini all'esterno, a distanza l'uno dall'altro, mentre le "boutique" hanno presentato al meglio le nuove collezioni estive. "C'è rammarico - commenta Maria Adele di She Lele - per quella primaverile caratterizzata da abiti eleganti per cerimonie su cui non è stato possibile lavorare. Oggi, però, c'è voglia di riprendere e, soprattutto, di dimenticare gli ultimi periodi di chiusura in casa. E' stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Certo non sarà semplice recuperare ma bisogna avere fiducia". (ANSA).