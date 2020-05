Start Molise: 20 mln per Pmi e liberi professionisti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 MAG - La Regione ha pubblicato l'Avviso riguardante le agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva nell'ambito del programma 'Start Molise'. L'intervento riguarda le Pmi e i liberi professionisti che hanno un'unità operativa attiva sul territorio regionale, un fatturato registrato nell'ultimo esercizio superiore a 200 mila euro, hanno avuto l'attività sospesa o subito una riduzione del fatturato, nel primo quadrimestre 2020, pari ad almeno al 30%.

Sono ammissibili i costi di gestione sostenuti dall'impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1/o febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021: costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, per servizi, per godimento di beni di terzi, per il personale e costi per la fidejussione prevista dall'Avviso. I costi ammissibili sono agevolati con un contributo a fondo perduto pari all'80% del loro ammontare complessivo e il contributo massimo, in ogni caso, è legato al numero degli addetti. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 20 milioni di euro, di cui 8,5 sono dedicati alle imprese che hanno unità operativa nel territorio dell'Area di crisi complessa. Le domande dovranno essere presentate, a partire dalle 10 del 25 maggio e non oltre le 10 del 24 giugno, esclusivamente tramite la piattaforma informatica MoSEM, all'indirizzo web https://mosem.regione.molise.it/mosem/. (ANSA).