Regione Molise, si è dimesso l'assessore Maurizio Tiberio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 MAG - Le indiscrezioni di ieri pomeriggio, trovano conferme oggi. Maurizio Tiberio, assessore esterno nominato dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, lo scorso 20 aprile, si è dimesso. La comunicazione, acquisita oggi al protocollo della Regione, è stata presa ieri dopo poche ore dalla nomina del nuovo Esecutivo composto, come in precedenza, da Vincenzo Cotugno (Orgoglio Molise) anche nel ruolo di vicepresidente, Vincenzo Niro (Popolari), Nicola Cavaliere (Fi), Roberto Di Baggio (Fi)e dallo stesso Tiberio.

L'assessore esterno Luigi Mazzuto (Lega) non è stato confermato.

