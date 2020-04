Lino Guanciale legge 'Fontamara' di Silone

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 27 APR - Lino Guanciale legge "Fontamara" di Ignazio Silone, da un'idea di Davide Cavuti, per il "Teatro Sirena". Il format proposto dal teatro di Francavilla al Mare (Chieti) si terrà ogni lunedì alle 19, a partire da oggi, sui canali social del Palazzo Sirena (Facebook e Instagram). "La Cultura non si ferma - Pillole di Teatro" è una rassegna online che vedrà anche la partecipazione di Edoardo Siravo e di pillole di spettacoli andati in scena nei primi due anni della direzione artistica di Cavuti: Uto Ughi, Nicola Piovani, "Yellowjackets" e Scott Henderson. "In questo momento così difficile credo che la cultura sia un nutrimento della nostra anima" commenta il compositore e regista Cavuti. "Ho raccolto immediatamente l'invito dell'amico Davide a leggere un testo di Silone, abruzzese come noi, per gli spettatori del Sirena - dichiara Guanciale - Silone è l'autore che tanti anni fa mi ha fatto incontrare sul palcoscenico Davide, insieme stiamo ultimando la preparazione dello spettacolo 'Non svegliate lo spettatore', omaggio a Ennio Flaiano". (ANSA).