25 aprile: fiori su monumento Monte Marrone

(ANSA) - ROMA, 25 APR - ROCCHETTA A VOLTURNO (ISERNIA) - Il Covid-19 ha fermato, per la prima volta, il corteo che il 25 Aprile da Castelnuovo di Rocchetta a Volturno (Isernia) sale su Monte Marrone per rendere omaggio al Corpo Italiano di Liberazione. Su quella vetta delle Mainarde c'è il Monumento che ricorda la battaglia condotta dal Cil per liberare l'Italia dal nazifascismo. Solo un vigile urbano di Rocchetta si è recato al Monumento per deporre una corona.Il Pcl Molise ha chiesto al comune di Isernia di cambiare la toponomastica per via Giovanni Berta e di intitolare quella strada a Giaime Pintor. "Berta - ricorda il segretario regionale del Partito, Tiziano Di Clemente - era un militante fascista, mentre Pintor un partigiano ucciso dai tedeschi". Pintor morì su Monte Marrone a causa di una mina tedesca, il luogo della morte è ricordato da una Stele. (ANSA).