Coronavirus, Festa Madonna Incoronata con messa social

Sarà una festa della Madonna Incoronata senza la benedizione degli animali e senza la processione per le vie del paese con la statua a guidate il corteo, ma la solenne celebrazione sarà assicurata dal Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca. La conferma arriva dal presule che domani si recherà a Santacroce per essere vicino alla comunità in questo periodo di emergenza sanitaria e per celebrare la ricorrenza religiosa a cui gli abitanti sono molto legati.

Alle ore 11 di domani 25 aprile, Mons. De Luca presiederà, infatti, la messa che sarà trasmessa in diretta social sul sito web e sulla pagina Facebook della Diocesi di Termoli-Larino, del Comitato feste Santa Croce di Magliano e dal network "No Comfort Zone". La festa dell'ultimo sabato di aprile sarà comunque rispettata anche durante il coronavirus. (ANSA).