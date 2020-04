Coronavirus: 35 positivi in Rsa chietino, arriva task force

(ANSA) - CHIETI, 22 APR - Venticinque ospiti e dieci operatori della Rsa ''Villa San Giovanni'' di San Giovanni Teatino sono risultati positivi al test del coronavirus a seguito dei 93 tamponi effettuati il 20 aprile nella struttura del Gruppo Edos. Ciò ha fatto scattare ricoveri e un approfondimento epidemiologico nella struttura. I 35 casi appena accertati si aggiungono ad altri quattro casi, ovvero un operatore e tre ospiti, la cui positività era stata accertata in precedenza e che sono stati già trasferiti all'ospedale di Chieti. L'esito dei test è stato al Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, incaricato di eseguire l'accertamento.Per contenere altri contagi e preservare ospiti e personale della struttura, la Direzione della Asl ha disposto il trasferimento delle persone positive nei reparti Covid degli ospedali di Chieti e Atessa in base alle condizioni cliniche di ciascuno. Alla luce della diffusione del virus nella Rsa, la Asl ha disposto un approfondimento di tipo epidemiologico, affidato allo Zooprofilattico di Teramo: una task force dell'Istituto - fa sapere l'Azienda sanitaria locale - è già da questo pomeriggio a ''Villa San Giovanni'' per un esame dei casi e per la ricostruzione della catena dei contatti avuti dalle persone contagiate nelle ultime tre settimane. (ANSA)