Consiglio Molise: da lunedì al via sessione di Bilancio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 APR - Al via lunedì prossimo in Consiglio regionale del Molise la sessione di bilancio. La programmazione dei lavori è stata suddivisa in tre sedute che si terranno sia in videoconferenza sia con presenza in Aula. Lunedì 20, a partire dalle 9.30, all'esame dell'Assemblea il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2020-2022 e il Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale 2020-2022.

Martedì 21 aprile, sempre con inizio alle 9.30, la Legge di stabilità regionale 2020, mercoledì (9.30) la Legge di Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022. (ANSA).