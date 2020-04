Dr Evo Electric,la low cost anche online

(ANSA) - ISERNIA, 15 APR - La casa automobilistica molisana Dr riaccende i motori con lo 'Sconto Re-start', 2.000 euro, sulla prima nata di una nuova gamma di auto low cost. La DR Automobiles di Isernia ha reso disponibile, online e con consegna a domicilio, la Evo Electric: Evo sta per evoluzione, cui seguiranno i modelli a combustione Evo 4, Evo 5, Evo 6. "Con un'autonomia di 300 km è la full electric più economica del mercato - spiega l'azienda - Il prezzo finale è 19.900 euro che si ottiene sottraendo al prezzo di listino (29.900 euro full optional di serie): sconto concessionari, contributo rottamazione statale e speciale sconto (Re-start) che Evo ha messo in campo per l'emergenza Covid-19 fino al 30 aprile. Nelle regioni dove il contributo locale si aggiunge a quello statale, il costo finale potrebbe essere quello di un'utilitaria a benzina". La DR dal 26 marzo ha riconvertito il settore prototipazione rapida per realizzare valvole da applicare a maschere da snorkeling e creare un presidio per ventilazione assistita.