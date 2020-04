Cotugno, in linea con azione ministro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 APR - "Abbiamo registrato con soddisfazione la fattiva volontà del ministro Franceschini di sostenere le nostre proposte". Così l'assessore al Turismo della Regione Molise Vincenzo Cotugno al termine dell'audizione in videoconferenza che il titolare del dicastero ha tenuto, insieme al sottosegretario Lorenza Bonaccorsi, con gli assessori al Turismo di tutte le Regioni. "Ci rendiamo conto- ha osservato Cotugno - che in questo momento la coperta è corta. Tuttavia occorre focalizzare l'impegno del governo su alcune priorità. In primis, dare liquidità agli operatori del settore, anche attraverso il credito di imposta; promuovere a livello nazionale mediante l'Enit una campagna intelligente sul 'brand Italia' per sostenere la ripresa del turismo; prevedere contributi a fondo perduto in favore degli operatori del settore per coprire le nuove spese che si renderanno necessarie per l'adeguamento delle strutture ai protocolli sanitari che il Comitato scientifico sta approntando per agevolare la riapertura".