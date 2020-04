Si veste da pulcino,dona colombe a bimbi

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 12 APR - Ha indossato i panni di un pulcino e si è recata "armata" di colombe e uova di Pasqua dai ragazzi della "Casa di Kore", la struttura del Comune di Termoli che accoglie i giovanissimi senza una famiglia, dagli anziani della Casa di riposo "Opera Serena" e nel dormitorio allestito nella palestra della scuola "Schweitzer" lasciando i doni pasquali.

L'iniziativa è di una donna, residente in città, che in occasione della Pasqua, ha voluto così rallegrare la festività a coloro che, per vari motivi, sono lontano dai propri affetti, dalla famiglia, dai propri cari.