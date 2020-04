Molise, celebrazioni in streaming

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 APR - Celebrazioni in streaming su Facebook e Youtube o su canali televisivi locali per una Pasqua mesta, una celebrazione mancata per tanti fedeli bloccati in casa dalle misure restrittive dovute al coronavirus: anche riti antichi come la Processione degli Incappucciati di Isernia o molto sentiti come la Processione del Venerdì Santo di Campobasso, caratterizzata dalla presenza di 700 coristi, sono state annullate.

Nella diocesi di Termoli-Larino, il vescovo Gianfranco De Luca, ha proposto ai fedeli un percorso della settimana Santa con il progetto "Farò Pasqua da te", invitando le famiglie, data l'emergenza sanitaria, a riunirsi in casa e dedicare alcuni momenti della giornata alla preghiera: il presule ha provveduto a inviare ogni giorno delle schede-guida, attraverso i canali social e il sito della diocesi, per condividerle con i fedeli.