Poggio Sannita,rogo macchia mediterranea

(ANSA) - POGGIO SANNITA (ISERNIA), 11 APR - Un incendio ha distrutto 22 ettari di bosco a Poggio Sannita (Isernia), in località Carapellese, a ridosso della statale Trignina che collega il Molise all'Abruzzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agnone (Isernia) e, in ausilio alle squadre da terra, un elicottero proveniente da Pescara. Le fiamme sono state circoscritte dopo alcune ore. I carabinieri hanno aperto un'indagine per chiarire l'origine del rogo.