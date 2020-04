Covid19, Niro rassicura balneatori

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 APR - L'assessore Vincenzo Niro interviene per rassicurare i balneatori molisani in merito all'esclusione dall'elenco delle attività che possono essere operative, come decretato dal Dpcm del 22 marzo. "Sono preoccupazioni giuste - dichiara - considerando la necessità di non ritardare i lavori preparatori per l'avvio della stagione balneare. Perciò mi sono subito attivato, attraverso il servizio demanio regionale e in collaborazione con l'assessore al Turismo. Auspico che la soluzione arrivi nella conversione in legge del 'Cura Italia' o nel 'Decreto aprile' che il Governo dovrebbe approvare nei prossimi giorni". La questione dell'accesso a stabilimenti balneari e aree di pertinenza, per il personale impegnato in di manutenzione e pulizia, è comune a tutto il territorio nazionale, spiega Niro, "come dimostra il fatto che da diversi giorni lo stiamo affrontando con gli altri colleghi per far sì che quanto avviato dall'Emilia Romagna sia propedeutico a ottenere un indirizzo unitario per tutte le regioni".