Toma, basta odio e fake, restare uniti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 APR - "Oggi il mio pensiero va alle 13 famiglie che hanno perso un proprio caro per questo maledetto virus, ma anche alle famiglie che hanno perso un proprio caro per altre terribili malattie, a chi sta tenendo duro, a chi deve lavorare e a chi ha scelto di lavorare per sostenere chi è in prima linea". È uno dei passaggi del messaggio che il presidente della Regione, Donato Toma, ha inviato ai molisani in occasione della ricorrenza delle domenica delle Palme. "Sono in ufficio in Regione 15 ore al giorno, la task force è costantemente operativa. Sì può fare di più e meglio? Sì - ha osservato - ma non possiamo pretendere che il nostro territorio sia a contagio zero, lo voglio dire chiaramente a chi in queste ore utilizza ogni nuovo contagio per attaccare la regione e offendere così il lavoro prezioso di medici, personale sanitario, forze dell'ordine e protezione civile"."Siamo una grande comunità e lo stiamo dimostrando ogni giorno rispettando le regole silenziosamente e mostrando grande senso di responsabilità".