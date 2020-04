Covid-19, sale a 13 numero morti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 APR - In Molise sale a 13 il numero totale delle persone morte dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore si è registrato il decesso di due pazienti. Si apprende dall'aggiornamento fornito questa mattina dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Il numero complessivo dei contagiati è 216, i ricoverati in terapia intensiva all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso sono 4, 2 in sub intensiva, 22 quelli in malattie infettive, in isolamento domiciliare 144. Fermo a 6 il numero dei guariti.