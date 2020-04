Latte, caseifici assorbiranno surplus

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 APR - I caseifici molisani assorbiranno la produzione in surplus di latte prodotto in regione, pari a circa 500 quintali a settimana. È la sintesi dell'intesa raggiunta dopo gli incontri, in videoconferenza, tra i soggetti interessati e l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Cavaliere. "L'obiettivo principale - ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo - era quello di creare un percorso virtuoso comune fondato sulla solidarietà, con la convinzione che solo facendo rete, puntando forte sul senso di appartenenza al territorio e sull'importanza del gioco di squadra, si sarebbero potute affrontare e superare le difficoltà provocate dall'emergenza Covid19".