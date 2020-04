Covid-19: Fanelli(Pd),ok microcredito,ma procedure sbagliate

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAR - "Le intenzioni di aiutare le imprese sono meritorie. Bene la Giunta regionale che stanzia 8 milioni in favore di piccole imprese, artigiani e commercianti.

Ma, ancora una volta, si sbaglia sulle procedure. Un errore che oggi, però, il Molise non può permettersi". Lo afferma la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli.

Secondo l'esponente della minoranza, "è necessario e imprescindibile che i 5mila euro siano concessi a fondo perduto.

Con limiti e controlli, ovviamente. Ma non come prestito". Poi spiega: "ci sono già le banche che propongono tassi agevolati e il tasso zero non è certo la soluzione. Ecco perché invito la Giunta regionale a ripensarci, evitando di sprecare un'occasione. Otto milioni di euro a tasso zero stanziati per il microcredito rappresenta un aiuto che può andare bene in situazioni ordinarie - osserva - ma non è assolutamente adatto in condizioni di straordinaria emergenza come quelle che stiamo vivendo. Oggi - conclude - non si può chiedere ai piccoli imprenditori un ulteriore indebitamento". (ANSA).