Coronavirus: Molise, 8 mln a imprese attraverso microcredito

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAR - Dalla Regione Molise 8 milioni di euro per il 'Microcredito Covid-19'. È la dotazione finanziaria concessa alle imprese che si trovano in una posizione di improvvisa carenza a causa dell'emergenza epidemiologica. Il bando sarà predisposto da Finmolise. "Continua l'azione del Governo regionale - afferma il governatore, Donato Toma - tesa a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Se da un lato siamo impegnati ad affrontare questa drammatica pandemia attraverso il potenziamento del sistema sanitario - prosegue - dall'altro lavoriamo quotidianamente per dare la massima attenzione alle imprese molisane, cercando di affiancare alle misure nazionali interventi di carattere regionale". Il governatore ricorda anche il provvedimento con il quale è stato sospeso, fino al 30 settembre, il pagamento delle rate per mutui e finanziamenti contratti con Finmolise. "Piccole e piccolissime imprese - osserva - costituiscono la struttura portante del tessuto produttivo del territorio. Naturale, dunque, la particolare attenzione che stiamo loro dedicando in questo particolare momento di crisi. Ecco perché abbiamo deciso di dare la possibilità a imprese, artigiani, commercianti, di accedere, attraverso la procedura a sportello, a prestiti di microcredito, fino a 5 mila euro, a tasso zero, senza garanzie e costi di gestione". "E' una boccata d'ossigeno per settori che, pur rappresentando l'ossatura fondamentale della nostra economia -commenta l'assessore Vincenzo Cotugno - sono anche la parte più debole del nostro sistema produttivo. Tante aziende interessate dalle restrizioni imposte dall'attuale emergenza hanno dovuto chiudere. Per questo è fondamentale iniettare liquidità nel sistema e sostenere, fin d'ora, la ripresa, dando fiducia ai nostri imprenditori. Il nostro obiettivo è stimolare con ogni mezzo l'afflusso di liquidità alle imprese. In gioco c'è il futuro dell'Italia e del Molise". (ANSA).