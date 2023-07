Torna Borgo diVino a Grottammare, enogastronomia e turismo

Un percorso di degustazione toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi. Per il terzo anno consecutivo Grottammare (Ascoli Piceno) ospiterà, dal 21 al 23 luglio in piazza Peretti dalle 18 alle 24, "Borgo diVino in tour", l'evento enogastronomico itinerante tra i Borghi più belli d'Italia che promuove le eccellenze nazionali, con i prodotti e le aziende del territorio. L'evento è stato presentato in una conferenza stampa in Regione.

Organizzato dal Gruppo Valica di Roma, il format proposto prevede 15 tappe in 15 regioni diverse, con 30 mila presenze registrate lo scorso anno. "Un evento in crescita che il prossimo anno avrà 20 appuntamenti, toccando l'intero territorio nazionale, e che quest'anno punta a coinvolgere 50 mila persone.

Di fatto, rappresentiamo, la seconda manifestazione di settore, per partecipazione, dopo il Vinitaly", ha affermato Filippo Massimo, responsabile delle relazioni istituzionali Borgo diVino e direttore delle testate del Gruppo Valica. La tappa di Grottammare vede la collaborazione, per il secondo anno, della Regione Marche ed è stata presentata presso la sede della Giunta regionale di Ancona.

"Abbiamo sposato questo progetto perché unisce due obiettivi strategici per la nostra regione, quali sono quelli della valorizzazione dei borghi e la promozione turistica attraverso l'enogastronomia - ha commentato l'assessore regionale all'Agricoltura Andrea Maria Antonini - Stiamo investendo molte risorse ed energie sulla promozione del vino, volano per il rilancio esperienziale del turismo che a Grottammare saprà offrire un'immagine attrattiva della nostra regione".

"L'evento - ha osservato Andrea Assenti, intervenuto alla conferenza stampa su delega dell'assessore Antonini: si inserisce nel percorso di rilancio dei borghi, promosso dalla Regione che ha investito molte risorse sulla loro valorizzazione. La manifestazione consente di promuovere le nostre eccellenze attraverso circuiti diversi da quelli tradizionalmente percorsi".

Saranno tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini e vitigni dei vari territori, presentati direttamente dai produttori in contesti di particolare suggestione, selezionati tra i Borghi più belli d'Italia. Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di 18 euro comprensivo di otto assaggi di vino. Con il voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione. È possibile acquistare il ticket per le degustazioni sul sito borgodivino.it/grottammare/ oppure direttamente in loco. Uno spazio importante sarà riservato anche all'esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione che i visitatori potranno acquistare direttamente in loco. Un'area sarà dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d'Italia.

L'iniziativa rientra nell'ambito del "Mib - Mercato italiano dei borghi", in cooperazione istituzionale tra l'Associazione "I Borghi più belli d'Italia" e "Bmti - Borsa Merci Telematica Italiana", finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all'Associazione.

(ANSA).