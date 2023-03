Concorso premia olio marchigiano arricchito con vitamine

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - L'imprenditrice marchigiana Francesca Petrini della "Fattoria Petrini" di Monte San Vito (Ancona) con il suo "Raffaello 1483", olio extravergine di oliva arricchito di vitamine D, B6 e B12, tra i vincitori del Concorso internazionale "Le forme dell'olio". Il concorso, alla 10/a edizione, premia ogni anno imprese produttrici che investono sul packaging, su una nuova visione del prodotto, segnalando le più belle, innovative, efficaci proposte di design applicate agli oli e ai condimenti.

La premiazione è stata nel quadro di "Olio Officina Festival", il grande happening internazionale dedicato all'olio extra vergine di oliva e ai "condimenti per il palato e la mente" che si chiude oggi a Palazzo delle Stelline di Milano.

Con la sua elegante lattina ispirata all'immagine del grande pittore urbinate Raffaello Sanzio, il "Raffaello 1483" ha ottenuto due premi "Gold", sia nella categoria "Oli Gourmet" che nella categoria "Latte". Il doppio riconoscimento è stato consegnato a Francesca Petrini da Luigi Caricato, ideatore del concorso "Le forme dell'Olio" e di Olio Officina Festival. Nel corso della cerimonia, l'imprenditrice ha ricordato, ringraziandola, colei che ha curato la grafica del nuovo prodotto, la giovane Gaia Salvi, studentessa dell'Accademia di Belle Arti e di Design "Poliarte" di Ancona, e ha ringraziato la stessa Poliarte che collabora con l'azienda in questo ed altri progetti di natura culturale.

"Raffaello 1483 rappresenta una nuova sfida per la Fattoria Petrini" - ha commentato Francesca Petrini - "E' un omaggio a Raffaello Sanzio, l'artista dell'ideale rinascimentale di armonia e della bellezza che così bene rappresenta il nostro territorio, le Marche". (ANSA).