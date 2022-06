Carrettino stile americano per olive fritte in piazza Ascoli

Un carrettino in stile americano per servire per le olive fritte nel salotto di piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Hanno scelto il tricolore nazionale i titolari del Lorenz Caffè per presentare questa novità, subito apprezzata dai turisti presenti in città. "Verde, bianco e rosso ci sono sembrati indicati perché crediamo che l'Oliva Ascolana del Piceno Dop, quella vera fatta con la oliva ascolana tenera Dop e le carni macellate fresche nei comuni dell'area del disciplinare Dop, sia un'eccellenza della grande cucina italiana che noi ci siamo impegnati a valorizzare a cominciare dal rispetto per il lavoro degli agricoltori, auspicando che finalmente ci sia un rilancio di questa coltura locale di eccellenza, cuore non delocalizzabile della Dop" spiega Primo Valenti, titolare dell'attività e presidente del Consorzio di Tetela della oliva tenera ascolana dop, l'unica che tutela sia il frutto, l'oliva, sia il prodotto finale completo di farcitura.

"Le nostre olive sono conosciute in tutto il mondo e quando un turista viene ad Ascoli le cerca e noi ci siamo impegnati ad offrire le Dop". A chi storce il naso per il carretto Valenti replica che "c'è chi può mettersi seduto al ristorante, essere servito e può pagarle un certo prezzo. C'è chi invece preferisce gustarle ammirando la città, spendendo meno ma con la stessa qualità". Il carrettino è un modello che nasce negli Stati Uniti negli anni '50 per la vendita dei pop corn e venduto poi in tutto il mondo in centinaia di migliaia di esemplari. Un attrezzo da street food, come d'altronde le olive fritte ascolane. "E' un carrettino - spiega - per la vendita di alimenti, super testato, chiuso sui 4 lati, in acciaio inox e vetro, con piano riscaldato al fine di mantenere la catena del caldo e comunque per mai più di 2 ore. Infatti, le nostre olive Dop sono preparate e cotte nei nostri laboratori autorizzati a 180/200 gradi". (ANSA).