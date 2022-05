Apicoltura Marche in crescita da 5 anni, 3.200 attività

Settore dell'apicoltura nelle Marche in crescita da 5 anni nel numero di attività: circa 3.200 (+159%) a gestire quasi 77mila alveari (l'11,5% in biologico).

Lo rivela Coldiretti Marche pronta a partecipare con i suoi apicoltori, domani a Roma, alla sfilata dei "Mieli d'Italia" organizzata da Campagna Amica.

La stagione 2022 nelle Marche è iniziata un po' in ritardo: siccità, temperature superiori alla media di giorno e basse temperature notturne hanno influito sulle piante, "ma almeno non si è assistito alle gelate che lo scorso anno azzerarono le produzioni di acacia e di millefiori primaverile, mettendo alle corde anche castagno e millefiori estivo", commentano dalla Coldiretti Marche. Le Marche sono la quinta regione d'Italia per densità di attività rispetto alla superficie regionale dietro Trentino Alto Adige, Liguria, Veneto e Umbria. Tra le province è quella di Ancona a ospitare il maggior numero di attività con 1.023 produttori. Seguono Pesaro Urbino 858, Macerata 701, Ascoli 466 e Fermo 322. (ANSA).