Brodettofest la 19/a edizione a Fano dal 10 al 12 settembre

Dal 10 al 12 settembre prossimo a Fano 19/a edizione di "BrodettoFest", dedicata ad uno dei piatti tipici di pesce della marineria adriatica. Lo ha annunciato la Confesercenti di Pesaro e Urbino organizzatrice della manifestazione che prevede nei tre giorni spettacoli, degustazioni, cooking show stellati, ospiti internazionali, laboratori per bambini, uscite in barca e il brodetto servito in oltre 30 ristoranti della zona (ANSA).