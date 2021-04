Vino, Falerio Velenosi Edizione Speciale con autistici

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 25 APR - "Il mio vino migliore di quest'anno è il Falerio Doc Edizione Speciale, firmato L'Orto di Paolo in edizione limitata e c'é un motivo per amarlo: è realizzato in collaborazione con gli ospiti del Centro Socio-Educativo-Riabilitativo per l'autismo L'Orto di Paolo, che hanno anche disegnato l'etichetta". Così Angela Piotti Velenosi ha annunciato l'iniziativa della Cantina Velenosi di Ascoli Piceno che coinvolge il centro gestito dalla Cooperativa Sociale Pagefha Onlus. Tutto il ricavato delle vendite andrà a favore del centro che accoglie ragazzi e adulti la cui vita è condizionata dall'autismo. "Noi li abbiamo accolti in vigna, dove ci hanno aiutato nella vendemmia. Si sono impegnati tantissimo - aggiunge l'imprenditrice ascolana - ci hanno fatto capire quanto la solidarietà sia vicina al buonumore. Acquistando il Falerio Doc Edizione Speciale chiunque può dare una mano e farsi contagiare dal loro entusiasmo. E' il mio vino migliore perché è l'unica delle mie bottiglie ad essere piena di sorrisi" conclude Piotti Velenosi. (ANSA).