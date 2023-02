Export: Confartigianato, +20% aziende moda Marche

Gli imprenditori del comparto Moda delle Marche sono pronti ai prossimi appuntamenti del settore: Fashion Week milanese, con Micam, Mipel, The One e White, per finire con l'Obuv di Mosca, forti dei dati sull'export elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Marche, che ha analizzato i risultati dei primi 9 mesi del 2022 confrontandoli con lo stesso periodo del 2021. Le esportazioni dei settori a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese - alimentare, moda, legno, mobili, metalli, stampa e altre manifatture (in particolare gioielleria e occhialerie) - sono aumentate del 23,5% a Macerata (pari a 162 milioni di euro in più), 24,5% ad Ascoli Piceno (+ 76,9 milioni) e a Fermo del 37,9% (pari a 201,6 milioni di euro). La moda è in crescita a Macerata, +29,3% (pari a 119 milioni di euro in più); Ascoli Piceno, +32,2% (pari a 60,1 milioni in più); Fermo, +39,7% (+196,5 milioni). E questo nonostante il calo del mercato russo, pari a -18,9%. La Cina (+120,5%) è il mercato maggiormente in espansione con una crescita doppia rispetto agli Stati Uniti (+54,5%) e Regno Unito (+53,6%). Crescite inferiori, ma sostenute per Germania e Francia, rispettivamente +23,4% e +23,9%. "L'augurio - commenta Moira Amaranti, presidente nazionale della Calzatura di Confartigianato Imprese - è che si continui a puntare e ad investire su quei distretti industriali che sono ancora la costola produttiva del nostro Sistema Paese. Il Made in Italy è sempre quel brand dalle potenzialità uniche". In questo quadro sicuramente di ripresa, "vogliamo ringraziare la Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche, che non fanno mai mancare il proprio supporto", ha concluso Paolo Capponi, Responsabile Export Confartigianato. (ANSA).